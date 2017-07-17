MH17: РФ закрила повітряний простір на кордоні менш ніж за добу до трагедії

Росія в ніч на 17 липня 2014 року заборонила польоти цивільної авіації в суміжному з Україною російському повітряному просторі на висоті менш 16150 метрів, що порівнянно з максимальною висотою поразки ЗКР "Бук".

Про це повідомляє російський Forbes з посиланням на звіт Ради з безпеки Нідерландів за 2015 рік.

У статті йдеться про те, що до цього дня Росія не вводила ніяких обмежень. При цьому Україна вводила заборони на польоти цивільної авіації: спочатку було не можна літати нижче півтора кілометри, потім (з 6 по 30 червня 2014 року) нижче ешелону FL260 (7925 метрів). 14 липня 2014 року Україна обмежує мінімальну висоту польоту транзитних цивільних судів над зоною АТО ешелоном FL320 (9754 метра).

Як повідомляла російська сторона, обмеження, що вводилися 16 липня, необхідні "для забезпечення безпеки польотів", а в якості їх причини вказуються "бойові дії на території України поблизу державного кордону Російської Федерації і факту стрілянини з території України в напрямку території Російської Федерації".

Чому РФ вирішила ввести такі обмеження саме 16 липня, незважаючи на те, що бойові дії на Донбасі велися вже кілька місяців, невідомо.

Як пише Forbes, коли в ході розслідування Рада з безпеки Нідерландів запросив російську сторону про причини введення цих обмежень, то Росавіація відповіла, що це зроблено з метою "узгодження обмежувальних заходів з прилеглим повітряним простором України".

Але насправді ніякого узгодження не вийшло - Україна закрила повітряний простір до висоти 9454 метра (ешелон FL320), вище якого можна було літати, а Росія закрила зі свого боку кордону повітряний простір до набагато більшої висоти 16150 метрів (до ешелону FL530), що по суті було повною забороною на польоти цивільної авіації.

На питання голландських експертів DSB про очевидний "конфлікті висот" двох заборон, тобто про причини введення Росією заборони вищої за українську, російська сторона нічого не відповіла.

Крім того, наголошується, що маршрут рейсу МН17 пролягав над зоною відповідальності Ростовського зонального центру, якому і було адресовано обмеження, що вступило напередодні опівночі, тому ростовський диспетчер знав, що при перетині державного кордону РФ малайзійський Boeing 777, слідуючи ешелоном FL330, вторгається в заборонену для польотів цивільної авіації зону російського повітряного простору, однак промовчав.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

В РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрювані у катастрофі МН17 стануть відомі до кінця року.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.