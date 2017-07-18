Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від "Малоросії"

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Вівторок, 18 липня 2017, 13:51

Ватажки бойовиків з окупованих територій Луганської області заявляють, що не беруть участі у створенні "Малоросії".

Про це заявив Володимир Дегтяренко який називає себе главою "народної ради" утворення "ЛНР", слова якого наводить сайт бойовиків ОРЛО.

"ЛНР" не направляла своїх офіційних делегатів до Донецька для участі в засіданні представників регіонів України. Більше того, ми навіть не були поінформовані про намір провести цей захід, з нами це питання не узгоджувалося", - зазначив Дегтяренко.

Він підкреслив, що "на даний момент доцільність подібного кроку викликає великі сумніви".

"Адже подібні рішення можна приймати тільки з урахуванням думки самого народу. Крім того, на сьогоднішній день ми дотримуємося Мінських угод, альтернативи яким немає", - заявив він.

"Ми готові обговорити це питання в разі надходження пропозицій. Але, повторю ще раз, це питання не надходило на розгляд", - додав він.

Раніше ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу Малоросію.

При цьому на сайті бойовиків ОРЛО жодних повідомлень не було.

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Українська правда

Теми: Донбас
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