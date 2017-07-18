У річницю загибелі Шеремета в Києві пройде акція

20 липня у Києві відбудеться акція пам'яті загиблого журналіста, одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета.

Про це повідомляє ініціативна група у Facebook.

Колеги Шеремета та небайдужі громадяни зберуться на місці його загибелі – на перетині вулиць Хмельницького та Франка – і пройдуть ходою до будівель силових відомств та на вулицю Банкову, де вимагатимуть результатів розслідування цього резонансного злочину.

"20 липня о 8-00 ми зберемося там, де загинув Павло, та вшануємо його пам'ять. Після вирушимо ходою до будівлі СБУ, Адміністрації президента та Міністерства внутрішніх справ і будемо вимагати розслідувати вбивство нашого друга та колеги", – йдеться у повідомленні.

Ініціатори акції наголошують, що за рік поліція не дала відповіді на питання, хто був вбивцею та замовником вбивства Шеремета.

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Як повідомлялося, 11 липня 2017 року президент Петро Порошенко заявив, що правоохоронні органи повинні найближчим часом публічно відзвітувати про результати розслідування убивства Шеремета.

Прес-конференція правоохоронців із цього приводу може відбутися 20 липня.

Українська правда