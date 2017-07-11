Порошенко хоче нового звіту про справу Шеремета

Президент Петро Порошенко вважає, що правоохоронні органи повинні найближчим часом провести публічний звіт щодо результатів слідства убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він заявив під час зустрічі з родиною Шеремета і представниками міжнародної організації Комітет захисту журналістів, про що повідомляє прес-служба Порошенка.

Він наголосив, що зацікавлений у прозорому розслідуванні вбивства Шеремета і готовий зробити все від нього залежне для повного розслідування.

Як відомо, Павла Шеремета убили 20 липня 2016 року в центрі Києва, підклавши вибухівку під автомобіль, яким він користувався.

Правоохоронці кваліфікували загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу організатори та виконавці убивства Шеремета не названі. Слідчі схиляються до версії про професійні мотиви злочину.

10 травня 2017 року журналісти "Слідство.Інфо" разом з представниками міжнародної мережі OCCRP презентували у Києві документальний фільм "Убивство Павла" про загибель Шеремета.

Серед іншого, автори фільму-розслідування ідентифікували авто, яке стояло в ніч перед вибухом під домом Шеремета, та поговорили з водієм, екс-працівником СБУ – чого не зробили правоохоронці.

Також журналісти за відеозаписами виявили, що підозрювані в закладенні вибухівки чоловік і жінкабули поблизу вибуху вранці 20 липня.

За мотивами фільму поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка.

А інформацію про те, що працівники Служби безпеки України видалили частину відео з камер спостереження поблизу вибуху авто, в СБУ заперечили.

Згідно із останньою інформацією, генеральний прокурор Юрій Луценко у червні 2017 року заявив про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство Шеремета.

На початку червня президент Петро Порошенко закликав правоохоронні органи публічно прозвітувати щодо розслідування вбивства Павла Шеремета.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках працював на російському телебаченні, а останні 5 років прожив у Києві, працював в "Українській правді" і заснував Школу журналістики УП, а також був ведучим на радіо "Вести".

Українська правда