20 липня правоохоронці мають розповісти про справу Шеремета - CPJ

Комітет захисту журналістів очікує від правоохоронців прогресу у розслідування убивства журналіста Павла Шеремета і нової інформації 20 липня.

"Цього тижня наша делегація зустрілася з представниками трьох основних відомств, які займаються розслідуванням убивства Шеремета: офіс генерального прокурора, Національна поліція та Служба безпеки України", – сказала координатор програми КЗЖ у Європі та Азії Ніна Огнянова на прес-конференції у Києві

"Ми наполягали, що ми дуже занепокоєні і розчаровані тим, що не змогли дізнатися про будь-який прогрес у розслідуванні", – заявила вона.

Представники КЗЖ (Committee to Protect Journalists, CPJ) заявили правоохоронцями про відсутність довіри до офіційного слідства.

"Ми також сказали, що досі залишається незрозумілим, хто погрожував "Українській правді" перед убивством і хто відповідає за нього. Жодне з цих відомств не змогло нам дати нормальну відповідь", – додала Огнянова

За її словами, екс-працівник СБУ Ігор Устименко не підтвердив своє алібі, хоча стверджував, що надавав послуги приватної охорони.

"Ми також не отримали відповіді на процедурні запитання: хто відповідає за розслідування – чи це головний прокурор, чи це голова Національної поліції… Нам потрібна конкретна особа, яка відповідальна за здійснення правосуддя (за вбивство Шеремета – ред.)", – заявила Огнянова.

Committee to Protect Journalists: hard to get even basic procedural info on probe into unsolved murder of journalist P. Sheremet in #Ukraine pic.twitter.com/mHMoLSpMMv