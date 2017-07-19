У річницю загибелі Шеремета в Києві пройде акція
20 липня у Києві відбудеться акція пам'яті загиблого журналіста, одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета.
Про це повідомляє ініціативна група у Facebook.
Колеги Шеремета та небайдужі громадяни зберуться на місці його загибелі – на перетині вулиць Хмельницького та Франка – і пройдуть ходою до будівель силових відомств та на вулицю Банкову, де вимагатимуть результатів розслідування цього резонансного злочину.
"20 липня о 8-00 ми зберемося там, де загинув Павло, та вшануємо його пам'ять. Після вирушимо ходою до будівлі Адміністрації президента та Міністерства внутрішніх справ і будемо вимагати розслідувати вбивство нашого друга та колеги", – йдеться у повідомленні.
Ініціатори акції наголошують, що за рік поліція не дала відповіді на питання, хто був вбивцею та замовником вбивства Шеремета.
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Як повідомлялося, 11 липня 2017 року президент Петро Порошенко заявив, що правоохоронні органи повинні найближчим часом публічно відзвітувати про результати розслідування убивства Шеремета.
Прес-конференція правоохоронців із цього приводу може відбутися 20 липня.
Українська правда