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В годовщину гибели Шеремета в Киеве пройдет акция

Среда, 19 июля 2017, 17:50
В годовщину гибели Шеремета в Киеве пройдет акция

20 июля в Киеве состоится акция памяти погибшего журналиста, одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом сообщает инициативная группа в Facebook.

Коллеги Шеремета и неравнодушные граждане соберутся на месте его гибели - на пересечении улиц Хмельницкого и Франко - и пройдут шествием к зданиям силовых ведомств и на улицу Банковую, где будут требовать результатов расследования этого резонансного преступления.

"20 июля в 8-00 мы соберемся там, где погиб Павел, и почтим его память. После отправимся шествием к ​​зданиям Администрации президента и Министерства внутренних дел и будем требовать расследовать убийство нашего друга и коллеги", - говорится в сообщении .

Инициаторы акции подчеркивают, что за год полиция не дала ответа на вопрос, кто был убийцей и заказчиком убийства Шеремета.

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Как известно, 11 июля 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что правоохранительные органы должны в ближайшее время публично отчитаться о результатах расследования убийства Шеремета.

Пресс-конференция правоохранительных органов по этому поводу может состояться 20 июля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Украинская правда

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Темы: Дело Шеремета
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