Адвокати Полякова заявили, що він не збирається носити браслет – САП

Адвокати нардепа Максима Полякова кажуть, що їхній підзахисний не збирається вдягати й носити електронний браслет стеження.

Про це повідомляє у Facebook Спеціальна антикорупційна прокуратура.

"Захисники Полякова у телефонному режимі повідомили детективів Національного антикорупційного бюро про те, що виконувати ухвалу в цій та інших частинах підозрюваний не буде, окрім як внесення застави та утримання від спілкування із визначеними ухвалою особами", - розповіли у САП.

За словами прокурорів, адвокати стверджують, що виконанню ухвала не підлягає "через її неконституційність".

У САП повідомили, що одразу після отримання копії ухвали суду детективи НАБУ викликали Полякова на суботу, 22 липня, до Нацполіції Черкаської області, щоб вдягнути на нього електронний браслет, але нардеп не прийшов і на зв'язок не виходить. У САП пояснили, що це мало статися на Черкащині, оскільки в суді Поляков вказав цю область як місце проживання.

"Користуючись нагодою, хочемо запросити Полякова М.А. та його захист все ж вийти на зв’язок із детективами Національного бюро або не ховатися від нього та прибути до визначеного ними органу Національної поліції з метою виконання ухвали слідчого судді в частині зобов’язання носити електронний засіб контролю", - закликали прокурори.

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