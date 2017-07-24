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Адвокаты Полякова заявили, что он не собирается носить браслет – САП

Понедельник, 24 июля 2017, 16:37

Адвокаты нардепа Максима Полякова говорят, что их подзащитный не собирается надевать и носить электронный браслет слежения.

Об этом сообщает в Facebook Специальная антикоррупционная прокуратура.

"Защитники Полякова в телефонном режиме сообщили детективам Национального антикоррупционного бюро о том, что выполнять решение в этой и других частях подозреваемый не будет, кроме как внесет залог и воздержится от общения с определенными постановлением лицами", - рассказали в САП.

По словам прокуроров, адвокаты утверждают, что выполнению постановление не подлежит "из-за его неконституционности".

В САП сообщили, что сразу после получения копии постановления суда детективы НАБУ вызвали Полякова на субботу, 22 июля, в Нацполицию Черкасской области, чтобы надеть на него электронный браслет, но нардеп не пришел и на связь не выходит. В САП объяснили, что это должно было произойти на Черкассчине, поскольку в суде Поляков указал эту область как место жительства.

"Пользуясь случаем, хотим пригласить Полякова М.А. и его защиту все же выйти на связь с детективами Национального бюро или не прятаться от него и прибыть в определенный ими орган Национальной полиции с целью выполнения постановления следственного судьи в части обязательства носить электронное средство контроля", - призвали прокуроры.

Как сообщалось, сам Поляков утверждает, что правоохранительные органы еще не делали попыток надеть на него электронный браслет.

По данным полиции, 22 июля, с 11:00 до 14:00, депутата ждали в областном отделении полиции Черкасской области, чтобы надеть на него детектор слежения, но тот не явился.

Как известно, 11 июля Верховная Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не позволила его задержание и арест. 13 июля народному депутату вручили подозрение.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент также снял неприкосновенность.

Соломенский райсуд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

Украинская правда

Темы: Верховная РадасудНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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