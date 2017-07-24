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Поляков: Ніхто ще не намагався вдягнути на мене браслет

Понеділок, 24 липня 2017, 11:39

Нардеп Максим Поляков стверджує, що правоохоронні органи ще не робили спроб вдягнути на нього електронний браслет стеження.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ніхто нічого не намагався на мене вдягти - ані браслет, ані нашийник", - сказав депутат, відповідаючи на питання ведучого, чи дійсно він відмовляється вдягати електронний браслет.

Стосовно того, чи погодиться він вдягти детектор на вимогу слідчого, Поляков сказав: "Якщо слідчий до мене звернеться і покаже, що це є в рамках закону, я це виконаю".

Він заявив також, що інформація про його відмову вдягати електронний браслет стеження - це фейк, який розповсюдило Національне антикорупційне бюро.

Поляков пообіцяв, що нікуди від слідства ховатися не збирається і буде виконувати усі його вимоги, з'являючись туди, куди скажуть правоохоронці. Водночас депутат дав зрозуміти, що якщо йому по роботі потрібно буде виїхати за кордон, він це зробить.

Також, за словами нардепа, він планує внести заставу у розмірі понад 300 тисяч гривень, яку йому присудили.

При цьому він зазначив, що буде оскаржувати відповідне рішення суду.

Також Поляков повідомив, що не збирається залишати фракцію "Народний фронт" на час слідства.

Як повідомило "Українській правді" джерело в Спеціальній антикорупційній прокуратурі, Полякову дійсно намагалися вдягнути браслет. Офіційний коментар з цього приводу САП обіцяє згодом.

Як повідомляли ЗМІ, наприкінці минулого тижня правоохоронці намагалися вдягнути на Полякова електронний браслет стеження, проте безрезультатно.

Як відомо, 11 липня Верховна Рада позбавила Полякова недоторканності, але не дозволила його затримання і арешт. 13 липня народному депутату вручили підозру.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радасуд
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