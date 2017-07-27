ГПУ не видавала Грузії Саакашвілі, бо вбачала політичне переслідування
ГПУ у березні 2015 року відмовила Грузії у видачі Міхеіла Саакашвілі, бо вбачала у справах проти нього переслідування за політичні переконання.
Про це свідчить документ Генпрокуратури за березень 2015 року, що опинився у розпорядженні "Української правди".
"Аналіз запитів грузинської сторони у сукупності з доповіддю Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо Грузії, а також численних публікацій у ЗМІ стосовно Саакашвілі М.Н. дає підстави вважати, що запит про його видачу був зроблений з метою переслідування за політичні переконання", - сказано у документі.
Документ ГПУ датований 31 березня 2015 року,і він містить перелік справ, порушених грузинською стороною проти Саакашвілі. При цьому указ про надання громадянства України Міхеілу Саакашвілі президент Порошенко підписав через місяць - 29 травня 2015 року, тобто на момент, коли вже було відомо про порушення справ у Грузії проти Саакашвілі.
Зазначимо, що міграційна служба заявляє, що Саакашвілі позбавлено громадянства України через "подання неправдивих відомостей або фальшивих документів".
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