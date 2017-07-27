ГПУ не выдавала Грузии Саакашвили, ибо считала преследованием

ГПУ в марте 2015 года отказала Грузии в выдаче Саакашвили, потому что видела в делах против него преследование за политические убеждения.

Об этом свидетельствует документ Генпрокуратуры за март 2015 года, который есть в распоряжении "Украинской правды".

"Анализ запросов грузинской стороны в совокупности с докладом Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии, а также многочисленных публикаций в СМИ о Саакашвили М.Н. дает основания считать, что запрос о его выдаче был сделан с целью преследования за политические убеждения", - говорится в документе.

Документ ГПУ датирован 31 марта 2015, и он содержит перечень дел, возбужденных грузинской стороной против Саакашвили. При этом указ о предоставлении гражданства Украины Саакашвили президент Порошенко подписал через месяц - 29 мая 2015, то есть на момент, когда уже было известно о возбуждении дел в Грузии против Саакашвили.

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Saakashvili (Text) ​ Отметим, что миграционная служба заявляет, что Саакашвили лишен гражданства Украины за "предоставление ложных сведений или фальшивых документов".

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Saakashvili (Text) ​ Как известно, в среду, 26 июля, нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.



Грузинского гражданства его лишили 4 декабря 2015 года.



На прошлой неделе Порошенко посетил Грузию. Там он сначала заявил, что Украина не получала просьбу об экстрадиции Саакашвили в Грузию, но потом уточнил, что получала.



После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").

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Украинская правда