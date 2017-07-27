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ГПУ не видавала Грузії Саакашвілі, бо вбачала політичне переслідування

Четвер, 27 липня 2017, 13:48

ГПУ у березні 2015 року відмовила Грузії у видачі Міхеіла Саакашвілі, бо вбачала у справах проти нього переслідування за політичні переконання.

Про це свідчить документ Генпрокуратури за березень 2015 року, що опинився у розпорядженні "Української правди".

"Аналіз запитів грузинської сторони у сукупності з доповіддю Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо Грузії, а також численних публікацій у ЗМІ стосовно Саакашвілі М.Н. дає підстави вважати, що запит про його видачу був зроблений з метою переслідування за політичні переконання", - сказано у документі.

Документ ГПУ датований 31 березня 2015 року,і  він містить перелік справ, порушених грузинською стороною проти Саакашвілі. При цьому указ про надання громадянства України Міхеілу Саакашвілі президент Порошенко підписав через місяць - 29 травня 2015 року, тобто на момент, коли вже було відомо про порушення справ у Грузії проти Саакашвілі.

Зазначимо, що Міграційна служба заявляє, що Саакашвілі позбавлено громадянства України через "подання неправдивих відомостей або фальшивих документів".

Як відомо, у середу, 26 липня, політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Перебуваючи у США, Саакашвілі заявив, що буде домагатися повернення в Україну. Грузинського громадянства його позбавили 4 грудня 2015 року.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.

Після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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Українська правда

Теми: Саакашвілі
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