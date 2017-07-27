Прихильники Саакашвілі пішли в АП вимагати указ

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Четвер, 27 липня 2017, 15:42

У Києві мітингарі з Майдану Незалежності прийшли до Адміністрації президента вимагати указ про припинення українського громадянства Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє з Банкової кореспондент "Української правди",

Прихильники Саакашвілі під парканом кричать "Банду геть!".

Прихильники Саакашвілі прийшли на Банкову
Прихильники Саакашвілі прийшли на Банкову
Мар'яна П'єцух

Хтось у рупор крикнув: "Якщо не пропустите, ми будемо прориватися"..

 

Учасники акції спробували "штурмувати" загорожу, але прорватися їм не вдалося.

 

На Майдані мітингувальнкиів не залишилося.

На вулиці перед АП стоїть знак, що через ремонтні роботи прохід 27 липня нею закрито.

 

Після двох спроб прорватися до Адімністрації президента, близько 15:50, десять людей на чолі з народним депутатом Юрієм Дерев'янком все ж впустили. Вони пішли просить копію указу.

Мар'яна П'єцух, Олена Рощенко, УП, доповнено

Теми: Саакашвілі акції Порошенко громадянство
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