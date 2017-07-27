Прихильники Саакашвілі пішли в АП просити указ

У Києві мітингарі з Майдану Незалежності прийшли до Адміністрації президента вимагати указ про припинення українського громадянства Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє з Банкової кореспондент "Української правди",

Прихильники Саакашвілі під парканом кричать "Банду геть!".

Прихильники Саакашвілі прийшли на Банкову Мар'яна П'єцух

Хтось у рупор крикнув: "Якщо не пропустите, ми будемо прориватися"..

Учасники акції спробували "штурмувати" загорожу, але прорватися їм не вдалося.

На Майдані мітингувальнкиів не залишилося.

На вулиці перед АП стоїть знак, що через ремонтні роботи прохід 27 липня нею закрито.

Після двох спроб прорватися до Адімністрації президента, близько 15:50, десять людей на чолі з народним депутатом Юрієм Дерев'янком все ж впустили. Вони пішли просить копію указу.

Під час акції постраждала машина: з неї зняли номерний знак і приєднали до звернення "Петре".

Також у ході сутички активісти відібрали частину турнікету.

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив громадянства України екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі. Адміністрація президента це підтвердила 27 липня, хоча інформація поширилася ще 26-го.

В АП заявили, що відповідний указ "не підлягає публікуванню, оскільки містить конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані".

Саакашвілі заявляв, що у Порошенка не вийде позбавити його українського громадянства. Перебуваючи у США, політик сказав, що буде домагатися повернення в Україну.

Мар'яна П'єцух, Олена Рощенко, УП, доповнено

