Сторонники Саакашвили пошли в АП просить указ
В Киеве митингующие с Майдана Независимости пришли к Администрации президента требовать указ о прекращении украинского гражданства Михэила Саакашвили.
Об этом сообщает с Банковой корреспондент "Украинской правды",
Сторонники Саакашвили под забором кричат "Банду прочь!".
Кто-то в рупор крикнул: "Если не пропустите, мы будем прорываться".
Участники акции попытались "штурмовать" ограду, но прорваться им не удалось.
На Майдане митингующих не осталось.
На улице перед АП размещено объявление, что из-за ремонтных работ проход 27 июля по ней закрыт.
После двух попыток прорваться в Адимнистрацию президента, около 15:50, десять человек во главе с народным депутатом Юрием Деревянко все же впустили. Они пошли просить копию указа.
Во время акции пострадала машина: с нее сняли номерной знак и присоединили к обращению "Петр".
Также в ходе стычки активисты отобрали часть турникета.
Как известно, президент Петр Порошенко лишил гражданства Украины экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили. Администрация президента это подтвердила 27 июля, хотя информация распространилась еще 26-го.
В АП заявили, что соответствующий указ "не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональных данных".
Саакашвили заявлял, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Находясь в США, политик сказал, что будет добиваться возвращения в Украину.
Марьяна Пъецух, УП, дополнено