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Сторонники Саакашвили пошли в АП просить указ

Четверг, 27 июля 2017, 15:42

В Киеве митингующие с Майдана Независимости пришли к Администрации президента требовать указ о прекращении украинского гражданства Михэила Саакашвили.

Об этом сообщает с Банковой корреспондент "Украинской правды",

Сторонники Саакашвили под забором кричат ​​"Банду прочь!".

Сторонники Саакашвили пришли на Банковую
Сторонники Саакашвили пришли на Банковую
Марьяна Пъецух

Кто-то в рупор крикнул: "Если не пропустите, мы будем прорываться".

 

Участники акции попытались "штурмовать" ограду, но прорваться им не удалось.

 

На Майдане митингующих не осталось.

На улице перед АП размещено объявление, что из-за ремонтных работ проход 27 июля по ней закрыт.

 

После двух попыток прорваться в Адимнистрацию президента, около 15:50, десять человек во главе с народным депутатом Юрием Деревянко все же впустили. Они пошли просить копию указа.

Во время акции пострадала машина: с нее сняли номерной знак и присоединили к обращению "Петр".

 

Также в ходе стычки активисты отобрали часть турникета.

Как известно, президент Петр Порошенко лишил гражданства Украины экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили. Администрация президента это подтвердила 27 июля, хотя информация распространилась еще 26-го.

В АП заявили, что соответствующий указ "не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональных данных".

Саакашвили заявлял, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Находясь в США, политик сказал, что будет добиваться возвращения в Украину.

Марьяна Пъецух, УП, дополнено

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Темы: СаакашвилиакцииПорошенкогражданство
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