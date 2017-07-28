Євродепутат запропонував дати Саакашвілі громадянство Литви

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс пропонує обговорити можливість надати громадянство Литви колишньому президенту Грузії та колишньому губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.



Його заяви наводять місцеві видання, пише в п'ятницю Baltnews.

На думку Ауштрявічюса, перш за все Саакашвілі треба надати хоча б дозвіл на проживання в Литві. Тут Саакашвілі міг би заснувати компанію, яка надає консультації або політичний аналіз. Надання литовського громадянства дозволить Саакашвілі здійснювати діяльність в Європі.

"Надання громадянства Литви – складна справа, її правове регламентування – суворе. Але не відкидаю і такої можливості. Мені здається, що президент Валдас Адамкус точно міг би стати тією людиною, яка б замовила слово за колишнього керівника Грузії", – вважає Ауштрявічюс.

Колишній дипломат консерватор Жигімантас Павільоніс так само вважає, що Литва могла б прийняти грузинського політика, однак про це повинен попросити сам Саакашвілі.

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Саакашвілі позбувся грузинського громадянства в 2015 році.

Прокурори Грузії висунули проти нього і його найближчих соратників звинувачення в перевищенні влади під час подій в 2007 році, коли в Тбілісі були розігнані антиурядові демонстрації.

Як відомо, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Перебуваючи у США, Саакашвілі заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.

Після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".