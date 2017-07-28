Евродепутат предложил дать Саакашвили гражданство Литвы

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс предлагает обсудить возможность предоставить гражданство Литвы бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

Его заявления приводят местные издания, пишет в пятницу Baltnews.

По мнению Ауштрявичюса, прежде всего Саакашвили надо предоставить хотя бы разрешение на проживание в Литве.

Здесь Саакашвили мог бы учредить компанию, предоставляющую консультации или политический анализ. Предоставление литовского гражданства позволит Саакашвили осуществлять деятельность в Европе.

"Предоставление гражданства Литвы – сложное дело, его правовое регламентирование – строгое. Но не отметаю и такой возможности. Мне кажется, что президент Валдас Адамкус точно мог бы стать тем человеком, который замолвил бы слово за бывшего руководителя Грузии", — считает Ауштрявичюс.

Бывший дипломат консерватор Жигимантас Павилёнис так же считает, что Литва могла бы принять грузинского политика, однако об этом должен попросить сам Саакашвили.

Саакашвили лишился грузинского гражданства в 2015 году.

Прокуроры Грузии выдвинули против него и его ближайших соратников обвинения в превышении власти во время событий в 2007 году, когда в Тбилиси были разогнаны антиправительственные демонстрации.

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Как известно, 26 июля, нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

На прошлой неделе президент Петр Порошенко посетил Грузию. Там он сначала заявил, что Украина не получала просьбу об экстрадиции Саакашвили в Грузию, но потом уточнил, что получала.

После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").