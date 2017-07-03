Луценко прогнозує ще одне подання на Новинського

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Понеділок, 3 липня 2017, 12:26

Генеральний прокурор Юрій Луценко прогнозує, що у Верховній Раді може з'явитися нове подання на депутата Опозиційного блоку Вадима Новинського.

Про це глава ГПУ заявив на засіданні регламентного комітету Верховної Ради у понеділок.

В.о.глави комітету Павло Пинзеник поцікавився у Луценка станом справи Новинського, згоду на притягнення до відповідальності комітет давав раніше.

На це генпрокурор заявив, що слідчі продовжують досудове слідство.

"Зараз ми вивчаємо нові дії Новинського, які можуть привести нас до нового подання у Верховну Раду, яке стосуватиметься уже економічних злочинів (Новинського -УП)", – заявив Луценко.

За його словами, слідчий у справі Новинського вважає, що підозру у "церковній" справі і в новій "економічній" можуть бути оголошені разом.

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Як відомо, 8 грудня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Новинського. Проте згоди на арешт чи затримання Новинського у ГПУ немає.

Регламентний комітет ВР вирішив, що ГПУ не надала достатньої кількості доказів для зняття недоторканності з Новинського.

Сам олігарх сказав, що готовий до будь-якого рішення ВР і залишати країну не планує.

Новинський звинувачується в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Драбинка з метою змусити Володимира відректися від престолу.

У цій справі також оголосили підозру екс-президенту Віктору Януковичу і екс-голові МВС Віталію Захарченкові.

Роман Романюк, УП

Теми: недоторканність Новинський
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