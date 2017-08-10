Ситник: Міжнародних партнерів обдурюють щодо Антикорупційного суду

Для продуктивної роботи Національного антикорупційного бюро і САП необхідно вже восени на законодавчому рівні створити Антикорупційний суд.

Про це сказав директор НАБУ Артем Ситник під час звіту за півроку роботи відомства.

"Всі наші зусилля не будуть мати ніякого значення… Це (створення Антикорупційного суду – ред.) зараз головний тест для нашої влади. Не кричати, що ми "пухнасті" а НАБУ займається політичними переслідуваннями, а спокійно довести те, що ви маєте бажання завершити антикорупційну реформу", - сказав він.

"Тому осінь є вирішальною для парламенту, для влади щодо створення цього суду. Зараз намагаються обманути наших партнерів якимись окремими "палатами", які призведуть до ще гіршого результата ніж ми зараз маємо в судах", - додав Ситник.

Як відомо, 13 липня голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський Союз більше не наполягає на створенні окремого антикорупційного суду в Україні, а згоден на створення антикорупційної палати в рамках чинної судової системи.

Олександр Шумілін, УП