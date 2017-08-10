Сытник: Международных партнеров обманывают относительно Антикоррупционного суда

Для продуктивной работы Национального антикоррупционного бюро и САП необходимо уже осенью на законодательном уровне создать Антикоррупционный суд.

Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник во время отчета за полгода работы ведомства.

"Все наши усилия не будут иметь никакого значения... Это (создание Антикоррупционного суда - ред.) сейчас главный тест для нашей власти. Не кричать, что мы "пушистые" а НАБУ занимается политическими преследованиями, а спокойно доказать, что вы хотите завершить антикоррупционную реформу", - сказал он.

"Поэтому осень является решающим для парламента, для власти по созданию этого суда. Сейчас пытаются обмануть наших партнеров какими-то отдельными "палатами", которые приведут к еще худшему результату, чем мы сейчас имеем в судах", - добавил Сытник.

Как известно, 13 июля председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский Союз больше не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, а согласен на создание антикоррупционной палаты в рамках действующей судебной системы.

Александр Шумилин, УП