Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситник: Міжнародних партнерів обдурюють щодо Антикорупційного суду

Четвер, 10 серпня 2017, 14:41

Для продуктивної роботи Національного антикорупційного бюро і САП необхідно вже восени на законодавчому рівні створити Антикорупційний суд.

Про це сказав директор НАБУ Артем Ситник під час звіту за півроку роботи відомства.

"Всі наші зусилля не будуть мати ніякого значення… Це (створення Антикорупційного суду – ред.) зараз головний тест для нашої влади. Не кричати, що ми "пухнасті" а НАБУ займається політичними переслідуваннями, а спокійно довести те, що ви маєте бажання завершити антикорупційну реформу", - сказав він.

"Тому осінь є вирішальною для парламенту, для влади щодо створення цього суду. Зараз намагаються обманути наших партнерів якимись окремими "палатами", які призведуть до ще гіршого результата ніж ми зараз маємо в судах", - додав Ситник.

Як відомо, 13 липня голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський Союз більше не наполягає на створенні окремого антикорупційного суду в Україні, а згоден на створення антикорупційної палати в рамках чинної судової системи.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Ситниккорупціясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Ситник
Ситнику знайшли нову посаду
Ситник побоюється, що після війни політики "візьмуться" за НАБУ з новою силою
Ситник завершив роботу в НАБУ. Якими були 7 років і чого чекати далі?
Останні новини
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
Усі новини...
Реклама: