Вбивство Шаповала: прокуратура не повідомляла про підозру

Військова прокуратура не розкриває подробиць розслідування вбивства полковника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала.

Про це свідчить відповідь відомства на запит "Української правди".

"Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом терористичного акту, а саме вчинення 27.06.2017 у м. Києві вибуху автомобіля, що призвело до загибелі Шаповала М.М. за ознаками злочину передбаченого ч.3 ста.258 КК України", – йдеться в документі.

У відомстві переконують, що "в кримінальному провадженні здійснюється комплекс слідчих (розшукових) дій, а також негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його організували, підготували та вчинили".

Прокурори вказують, що про підозру у зазначеному провадженні нікому не повідомлялось.

Водночас підопічні Анатолія Матіоса не відповіли, скільки версій розглядає слідство, і яка є пріоритетною.

Залишились без відповіді і запитання, які експертизи було проведено, чи встановлено, де саме було закладено вибухівку у машину та чи є відеозаписи з місця закладання вибухівки.

У прокуратурі лише зазначили, що "відповідно до положень ст. 222 КПК України розголошення відомостей досудового розслідування наразі зашкодить слідству та є недопустимим".

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Як відомо, 27 червня близько 8:15 на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес", водій від сильного вибуху загинув.

Загиблим виявився одним із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.

За фактом підриву авто було відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт. Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.

Президент Петро Порошенко посмертно присвоїв Шаповалу звання генерал-майора.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП