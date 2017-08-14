Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вбивство Шаповала: прокуратура не повідомляла про підозру

Понеділок, 14 серпня 2017, 11:15
Вбивство Шаповала: прокуратура не повідомляла про підозру

Військова прокуратура не розкриває подробиць розслідування вбивства полковника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала.

Про це свідчить відповідь відомства на запит "Української правди".

"Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом терористичного акту, а саме вчинення 27.06.2017 у м. Києві вибуху автомобіля, що призвело до загибелі Шаповала М.М. за ознаками злочину передбаченого ч.3 ста.258 КК України", – йдеться в документі.

У відомстві переконують, що "в кримінальному провадженні здійснюється комплекс слідчих (розшукових) дій, а також негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його організували, підготували та вчинили".

Прокурори вказують, що про підозру у зазначеному провадженні нікому не повідомлялось.

Водночас підлеглі Анатолія Матіоса не відповіли, скільки версій розглядає слідство, і яка є пріоритетною.

Залишились без відповіді і запитання, які експертизи було проведено, чи встановлено, де саме було закладено вибухівку у машину та чи є відеозаписи з місця закладання вибухівки.

У прокуратурі лише зазначили, що "відповідно до положень ст. 222 КПК України розголошення відомостей досудового розслідування наразі зашкодить слідству та є недопустимим".

 

Читайте також: "Вбивство командира спецназу ГУР. Подробиці"

Як відомо, 27 червня близько 8:15 на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес", водій від сильного вибуху загинув. 

Загиблим виявився одним із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.

За фактом підриву авто було відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт. Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.

Президент Петро Порошенко посмертно присвоїв Шаповалу звання генерал-майора.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: розвідкатероризмвбивствопрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
розвідка
Британська розвідка: Невдалий заколот Пригожина загострив розкол серед російських силовиків
У ГУР прокоментували атаки дронів на Москву: Так буває
Розвідка Британії повідомила про тактику РФ, яка уповільнює контрнаступ України
Останні новини
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
Усі новини...
Реклама: