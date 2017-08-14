Убийство Шаповала: прокуратура не сообщала о подозрении

Военная прокуратура не раскрывает подробностей расследования убийства полковника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала.



Об этом свидетельствует ответ ведомства на запрос "Украинской правды".



"Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту террористического акта, а именно совершения 27.06.2017 в г.. Киеве взрыва автомобиля, что привело к гибели Шаповала М.М. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.258 УК Украины", – говорится в документе.



В ведомстве утверждают, что "в уголовном производстве осуществляется комплекс следственных (розыскных) действий, а также негласных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного преступления и лиц, которые его организовали, подготовили и совершили".



Прокуроры указывают, что о подозрении в указанном производстве никому не сообщалось.



В то же время подопечные Анатолия Матиоса не ответили, сколько версий рассматривает следствие, и какая из них является приоритетной.

Остались без ответа и вопросы, какие экспертизы были проведены, было ли установлено, где именно была заложена взрывчатка в машину и есть ли видеозаписи с места закладки взрывчатки.



В прокуратуре лишь отметили, что "в соответствии с положениями ст. 222 УПК Украины разглашение сведений досудебного расследования пока повредит следствию и является недопустимым".

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Как известно, 27 июня около 8:15 на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес", водитель от сильного взрыва погиб.

Погибшим оказался один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

По факту подрыва автомобиля было открыто уголовное производство по статье "теракт". Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.

Президент Петр Порошенко посмертно присвоил Шаповалу звание генерал-майора.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП