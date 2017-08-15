Засуджені за шпигунство громадяни КНДР можуть вийти у 2018 році - Геращенко

Затримані громадяни Північної Кореї за спробу заволодіти ракетними технологіями "Південмашу" в 2011 році вийдуть на свободу в вересні 2018 року.

Про це повідомив радник міністра МВС, нардеп від НФ Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко зазначає, що громадяни КНДР Лю Рю Сонг Чель і Лі Тхе Кіль перебувають в 4 і 8 Житомирських виправних колоніях відповідно.

"До обох ув’язнених був застосований "Закон Савченко" і тому вони вийдуть на свободу раніше, ніж якби "Закону Савченко" не існувало. Кінець терміну позбавлення волі з урахуванням "Закону Савченко" - 06.09.2018", - зазначив Геращенко.

Їх затримали в 2011 році за спробу отримати доступ до технічної документації щодо ракетних технологій "Південмашу". Обидва отримали по 8 років позбавлення волі за шпигунство по 114 статті ККУ.

"Думаю, що факт затримання і притягнення до відповідальності громадян Північної Кореї за спробу отримання доступу до секретних українських ракетних технологій і є фактом демонстрації реального ставлення України до питання нібито поставок технологій в Північну Корею", - додав Геращенко.

Геращенко також уточнив "Укранській правді", що так званий "Закон Савченко" був застосований до громадян КНДР, коли був чинним, оскільки в той час тривав судовий процес у їхніх справах.

Як відомо, американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій, посилаючись на слова експерта з ракетних технологій з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Ельмана відзначало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлю на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу "Південмаш".

Видання написало, що Північна Корея намагалась шість років тому викрасти ракетні таємниці щодо українських ракетних комплексів і нещодавно спробувала знову.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов у своєму коментарі у відповідь напублікацію The New York Times заявив, що Україна не постачала ракетні двигуни ібудь-які ракетні технології в Північну Корею.

Появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ в Мінінформполітики України і назаводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

Пізніше Ельман заявив, що не стверджував про причетність української влади до постачання ракетних двигунів в КНДР.

Олег Твердь, для УП