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Осужденные за шпионаж граждане КНДР могут выйти в 2018 году - Геращенко

Вторник, 15 августа 2017, 13:55

Задержанные граждане Северной Кореи за попытку завладеть ракетными технологиями "Южмаша" в 2011 году скорее всего выйдут на свободу в сентябре 2018 года по закону Савченко.

Об этом сообщил советник министра МВД, нардеп от НФ Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко отмечает, что граждане КНДР Лю Рю Сонг Чель и Ли Тхе Киль пребывают в 4 и 8 Житомирских исправительных колониях соответственно.

"К обоим заключенным был применён "Закон Савченко" и поэтому они выйдут на свободу раньше, чем если бы "Закона Савченко" не существовало. Конец срока лишения свободы с учётом "Закона Савченко" - 06.09.2018", - отметил Геращенко.

Их задержали в 2011 году за попытку получить доступ к технической документации по ракетным технологии "Южмаша". Оба получили по 8 лет лишения свободы за шпионаж по 114 статье ККУ.

"Думаю, что факт задержания и привлечения к отвественности граждан Северной Кореи за попытку получения доступа к секретным украинским ракетным технологиям и есть факт демонстрации реального отношения Украины к вопросу якобы поставок технологий в Северную Корею", - добавил Геращенко.

Геращенко также уточнил "Укранской правде", что так называемый "Закон Савченко" был применен к гражданам КНДР, когда действовал, поскольку в то время продолжался судебный процесс по их делам.

Как известно, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой, ссылаясь на слова эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана отмечало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".

Издание писало, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить ракетные тайны относительно украинских ракетных комплексов и недавно попыталась снова.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею.

Появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ в Мининформполитики Украины и на заводе "Южмаш" назвали провокацией и кампанией российских спецслужб.

Позже Эльман заявил, что не утверждал о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР.

Олег Твердь, для УП

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