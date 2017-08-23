ЗМІ: ФБР підозрює, що Манафорт отримав від ПР і РФ $ 80-100 млн

За даними розслідування ФБР, колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт і його фірми за десятиліття могли отримати від 80 до 100 мільйонів доларів від про-московських українських і російських клієнтів.

Про це пише американське видання Miami Herald.

Два джерела, знайомі з даними розслідування, повідомили, що слідчі ФБР працюють над підтвердженням інформації про те, що Манафорт і консалтингові фірми, які він очолював, за десятиліття отримали від 80 до 100 мільйонів доларів від про-московських українських і російських клієнтів.

Джерела також зазначають, що спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер зосередився на вивченні складної фінансової картини Манафорта, намагаючись встановити чи ухилявся він від виплати податків і чи брав участь в будь-яких схемах з відмивання грошей, а полювання за його фінансовими звітами через лабіринт офшорних банківських рахунків стало важливим етапом розслідування.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Манафорт таємно працював на російського мільярдера Олега Дерипаску, просуваючи інтереси Володимира Путіна. Він пропонував протидіяти антиросійській опозиції в пострадянських країнах.

Також повідомлялося, що Манафорт подав у мін'юст США документи, що свідчать про отримання ним від Партії регіонів в 2012-2013 роках 17 млн ​​доларів.

Документи Манафорта, подані в Мін'юст США, не охоплюють весь період його роботи в Україні. Зокрема, в записах "амбарної книги" ПР згадуються $ 12,7 млн, які призначалися для фірми Манафорта з 2007 по 2012 рр.

Пізніше газета The New York Times, посилаючись на фінансові звіти Кіпрського банку, повідомила, що Манафорт мав фінансові зобов'язання перед російським олігархом Олегом Дерипаскою і колишнім депутатом Партії Регіонів Іваном Фурсіним на $ 17 млн.

Нардеп Сергій Лещенко в статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" відзначав, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

Як повідомлялося, на початку серпня агенти ФБР провели обшук в будинку Манафорта, оскільки він, як колишній глава виборчої кампанії президента Дональда Трампа, також є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ у президентські вибори в США в минулому році.