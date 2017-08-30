Суд обере запобіжний захід синові Шуфрича в середу
Судове засідання з обрання запобіжного заходу сину народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестору Шуфричу відбудеться 30 серпня у Шевченківському районному суді.
Про це повідомляє прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.
Засідання призначене на 13.00 у приміщенні на вулиці Дегтярівська, 31а. Головуюча суддя – Оксана Голуб.
Як відомо, 29 серпня поліція оголосила про підозру сину нардепа Нестору Шуфричу-молодшому.
26 серпня ввечері в Києві Нестор Несторович Шуфрич на автомобілі Bentley на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалого госпіталізували з численними травмами. Першу допомогу чоловікові надав син головного рабина України Моше Асмана.
За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.
27 серпня радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що суд може призначити синові нардепа Нестора Шуфрича умовне покарання і великий штраф.
Згідно з інформацією ЗМІ, постраждалому 31-річному Олексію Мельниченку зробили кілька операцій.
Українська правда
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