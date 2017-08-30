У Росії готують "відповідь" Україні на видворення журналістки

У російській Раді федерації планують ініціювати заходи у відповідь на видворення з України журналістки Ганни Курбатової.



Про це російський сенатор Олексій Пушков написав у Twitter.



"На 1-му ж засіданні комісія Ради Федерації з інформаційної політики розгляне і запропонує конкретні заходи у відповідь на викрадення і висилку Курбатової", – заявив він.

На 1-ом же заседании Комиссия Совфеда по информац. политике рассмотрит и предложит конкр. ответные меры на похищение и высылку Курбатовой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 30, 2017

Раніше 30 серпня російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Першого каналу" Ганни Курбатової в Києві.



В СБУ ж заявили, що Курбатова буде депортована в РФ.

Уже під вечір середи журналістку повернули до Росії з забороною в'їзду на територію України на 3 роки за шкідливу для нашої країни діяльність.

Олена Рощенко, УП