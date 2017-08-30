У Росії готують "відповідь" Україні на видворення журналістки

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Середа, 30 серпня 2017, 22:13

У російській Раді федерації планують ініціювати заходи у відповідь на видворення з України журналістки Ганни Курбатової.

Про це російський сенатор Олексій Пушков написав у Twitter.

"На 1-му ж засіданні комісія Ради Федерації з інформаційної політики розгляне і запропонує конкретні заходи у відповідь на викрадення і висилку Курбатової", – заявив він.

Раніше 30 серпня російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Першого каналу" Ганни Курбатової в Києві.

В СБУ ж заявили, що Курбатова буде депортована в РФ.

Уже під вечір середи журналістку повернули до Росії з забороною в'їзду на територію України на 3 роки за шкідливу для нашої країни діяльність.

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія ЗМІ
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