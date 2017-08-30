Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії готують "відповідь" Україні на видворення журналістки

Середа, 30 серпня 2017, 22:13

У російській Раді федерації планують ініціювати заходи у відповідь на видворення з України журналістки Ганни Курбатової.

Про це російський сенатор Олексій Пушков написав у Twitter.

"На 1-му ж засіданні комісія Ради Федерації з інформаційної політики розгляне і запропонує конкретні заходи у відповідь на викрадення і висилку Курбатової", – заявив він.

Раніше 30 серпня російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Першого каналу" Ганни Курбатової в Києві.

В СБУ ж заявили, що Курбатова буде депортована в РФ.

Уже під вечір середи журналістку повернули до Росії з забороною в'їзду на територію України на 3 роки за шкідливу для нашої країни діяльність.

Олена Рощенко, УП

Теми: РосіяЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Росія
Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків і 15 гаражів
Ворог атакував Одесу: є руйнування і постраждалі
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: