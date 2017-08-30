В России готовят "ответ" Украине на выдворение журналистки

В российском Совете федерации планируют инициировать ответные меры на выдворение из Украины журналистки Анны Курбатовой.

Об этом российский cенатор Алексей Пушков написал в Twitter.

"На 1-ом же заседании комиссия Совфеда по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные ответные меры на похищение и высылку Курбатовой", – заявил он.

На 1-ом же заседании Комиссия Совфеда по информац. политике рассмотрит и предложит конкр. ответные меры на похищение и высылку Курбатовой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 30, 2017

Ранее 30 августа российские СМИ заявили о "похищении" журналистки "Первого канала" Анны Курбатовой в Киеве.

В СБУ же заявили, что Курбатова будет депортирована в РФ.

Уже под вечер среды журналистку вернули в Россию с запретом въезда на территорию Украины на 3 года за вредоносную для нашей страны деятельность.

Алена Рощенко, УП