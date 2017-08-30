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В России готовят "ответ" Украине на выдворение журналистки

Среда, 30 августа 2017, 22:13

В российском Совете федерации планируют инициировать ответные меры на выдворение из Украины журналистки Анны Курбатовой.

Об этом российский cенатор Алексей Пушков написал в Twitter.

"На 1-ом же заседании комиссия Совфеда по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные ответные меры на похищение и высылку Курбатовой", – заявил он.

Ранее 30 августа российские СМИ заявили о "похищении" журналистки "Первого канала" Анны Курбатовой в Киеве.

В СБУ же заявили, что Курбатова будет депортирована в РФ.

Уже под вечер среды журналистку вернули в Россию с запретом въезда на территорию Украины на 3 года за вредоносную для нашей страны деятельность.

Алена Рощенко, УП

Темы: РосcияСМИ
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