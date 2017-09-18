Путін прибув на навчання "Захід-2017"

3350 переглядів
Понеділок, 18 вересня 2017, 15:15

Президент Росії Володимир Путін прибув в Ленінградську область на навчання "Захід-2017". 

Про це повідомляють "РИА Новости".

Відзначається, що на полігоні "Лужский" Путін проінспектує дії військових РФ і Білорусі.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив, що Путін як головнокомандувач завжди відвідує великі навчання.

За його словами, в даному випадку поїздка глави РФ на навчання "Захід-2017" не пов'язана з побоюваннями, які висловили західні країни у зв'язку з їх проведенням.

Як відомо, військові навчання Білорусі та Росії "Захід-2017" пройдуть з 14 по 20 вересня, в них будуть задіяні 12,7 тисячі військових, 680 одиниць бойової техніки, близько 70 літаків і 10 кораблів. 

Президент Петро Порошенко вважає білорусько-російські військові навчання підготовкою до масштабної війни.

За його словами, немає ніяких гарантій, що після завершення маневрів військовослужбовці і техніка повернуться в Росію.

Порошенко також додав, що саме тому Україна посилила контроль на всіх ділянках державного кордону.

Голова Військового комітету НАТО генерал Петер Павел заявив, що військові навчання Росії і Білорусі "Захід-2017" схожі на підготовку до великої війни.

Читайте також: "Запад-2017": Путін брязкає зброєю на кордоні з НАТО"

Теми: Росія Путін Білорусь армія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У СІЗО РФ консулам не дали спілкуватися з Грибом українською 18 вересня 2017, 14:19
Ситуація з миротворцями на Донбасі залежатиме від позиції України і США – РФ 18 вересня 2017, 13:15
Прикордонники літаками контролюватимуть кордон під час "Запад-2017" 18 вересня 2017, 12:49
powered by lun.ua
Головні новини
Директора табору, де згоріли діти, заарештували
"Справа 2 травня": Суд не визнав провини за звинуваченими в заворушеннях
Коломойський і Боголюбов купили громадянство Кіпру – ЗМІ
Кримські окупанти підготували вирок журналісту Семені
Усі новини
місто

7 втрат Києва останніх років: будівлі та артефакти, які ми втратили

сучасною українською

Гіпстер, езотерик і вегетаріанець: незвичний Сковорода у новій книзі