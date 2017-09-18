Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин прибыл на учения "Запад-2017"

Понедельник, 18 сентября 2017, 15:15

Президент России Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область на учения "Запад-2017".

Об этом сообщают "РИА Новости".

Отмечается, что на полигоне "Лужский" Путин проинспектирует действия военных РФ и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Путин как главнокомандующий всегда посещает крупные учения.

По его словам, в данном случае поездка главы РФ на учения "Запад-2017" не связана с опасениями, которые выразили западные страны в связи с их проведением.

Как известно, военные учения Беларуси и России "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них  будут задействованы 12,7 тысячи военных, 680 единиц боевой техники, около 70 самолетов и 10 кораблей.

Президент Петр Порошенко считает белорусско-российские военные ученияподготовкой к масштабной войне.

По словам Порошенко, нет никаких гарантий, что после завершения маневров военные и техника вернутся в Россию.

Он также добавил, что именно поэтому Украина усилила контроль на всех участках государственной границы.

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петер Павел заявил, что военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.

Читайте также: "Запад-2017": Путин бряцает оружием на границе с НАТО"

Темы: РосcияПутинБеларусьармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: