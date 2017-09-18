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Путін прибув на навчання "Захід-2017"

Понеділок, 18 вересня 2017, 15:15

Президент Росії Володимир Путін прибув в Ленінградську область на навчання "Захід-2017". 

Про це повідомляють "РИА Новости".

Відзначається, що на полігоні "Лужский" Путін проінспектує дії військових РФ і Білорусі.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив, що Путін як головнокомандувач завжди відвідує великі навчання.

За його словами, в даному випадку поїздка глави РФ на навчання "Захід-2017" не пов'язана з побоюваннями, які висловили західні країни у зв'язку з їх проведенням.

Як відомо, військові навчання Білорусі та Росії "Захід-2017" пройдуть з 14 по 20 вересня, в них будуть задіяні 12,7 тисячі військових, 680 одиниць бойової техніки, близько 70 літаків і 10 кораблів. 

Президент Петро Порошенко вважає білорусько-російські військові навчання підготовкою до масштабної війни.

За його словами, немає ніяких гарантій, що після завершення маневрів військовослужбовці і техніка повернуться в Росію.

Порошенко також додав, що саме тому Україна посилила контроль на всіх ділянках державного кордону.

Голова Військового комітету НАТО генерал Петер Павел заявив, що військові навчання Росії і Білорусі "Захід-2017" схожі на підготовку до великої війни.

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Теми: РосіяПутінБілорусьармія
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