Кононенко розповів, на якому етапі об'єднання БПП і НФ

3099 переглядів
Середа, 20 вересня 2017, 11:04

Лідери "Народного фронту" та БПП зараз ведуть перемовини щодо узгодження кандидатів на мажоритарні округи.

Про це 20 вересня розповів заступник глави фракції БПП Ігор Кононенко в коментарі журналістам.

За його словами, переговори про об'єднання почалися для того, щоб усі сили, які зараз є частиною влади, пішли на вибори єдиною силою.

"Зараз розглядається кілька різних форматів від створення нової партії до об'єднання вже існуючих", - сказав Кононенко.

Він розповів, що зараз переговори ведуться щодо узгодження кандидатів на округи.

"Зараз ми узгоджуємо мажоритарні округи на майбутніх виборах. Але поки що важко сказати, чим точно закінчаться ці перемовини", - сказав Кононенко.

Як нещодавно писала "Українська правда", вже кілька тижнів між командами Петра Порошенка і Арсенія Яценюка ведуться перемовини про об'єднання у єдину партію влади.

Голова Верховної ради Андрій Парубій підтвердив існування консультацій щодо об'єднання в спільну партію "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка".

Читайте також: Народний фронт Петра Порошенка, або Єдина партія влади

Роман Романюк, УП

Теми: БПП Народний фронт партії Кононенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Парубій про об’єднання БПП з НФ: Ніякого рішення немає 18 вересня 2017, 13:37
Яценюк заговорив про об'єднану політичну платформу 16 вересня 2017, 17:47
Гройсман прокоментував переговори про об'єднання БПП і НФ 16 вересня 2017, 12:38
powered by lun.ua
Головні новини
Під мерією в Одесі пішли в хід фальшфаєри і газ
Під мерією в Одесі мітинг: "праві" прориваються на сесію
Психіатра, який обурив атошників своїми словами, відсторонили
Кабмін ставить під загрозу майбутнє України як транзитера газу - Енергоспівтовариство
Усі новини
фаст-фуд

7 місць в Києві, де готують смачну шаурму

дослідження

Самотність у мережі: Фахівці назвали Instagram найбільш загрозливим для людини

декомунізація

"Гудбай, СРСР!" З Московського мосту в Києві зняли радянську символіку