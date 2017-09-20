Кононенко розповів, на якому етапі об'єднання БПП і НФ

Лідери "Народного фронту" та БПП зараз ведуть перемовини щодо узгодження кандидатів на мажоритарні округи.

Про це 20 вересня розповів заступник глави фракції БПП Ігор Кононенко в коментарі журналістам.

За його словами, переговори про об'єднання почалися для того, щоб усі сили, які зараз є частиною влади, пішли на вибори єдиною силою.

"Зараз розглядається кілька різних форматів від створення нової партії до об'єднання вже існуючих", - сказав Кононенко.

Він розповів, що зараз переговори ведуться щодо узгодження кандидатів на округи.

"Зараз ми узгоджуємо мажоритарні округи на майбутніх виборах. Але поки що важко сказати, чим точно закінчаться ці перемовини", - сказав Кононенко.

Як нещодавно писала "Українська правда", вже кілька тижнів між командами Петра Порошенка і Арсенія Яценюка ведуться перемовини про об'єднання у єдину партію влади.

Голова Верховної ради Андрій Парубій підтвердив існування консультацій щодо об'єднання в спільну партію "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка".

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Роман Романюк, УП