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Кононенко рассказал, на каком этапе объединение БПП и НФ

Среда, 20 сентября 2017, 11:04

Лидеры "Народного фронта" и БПП сейчас ведут переговоры по согласованию кандидатов на мажоритарные округа.

Об этом 20 сентября рассказал заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко в комментарии журналистам.

По его словам, переговоры об объединении начались для того, чтобы все силы, которые сейчас являются частью власти пошли на выборы единой силой.

"Сейчас рассматривается несколько различных форматов от создания новой партии до объединения уже существующих", - сказал Кононенко.

Он рассказал, что сейчас переговоры ведутся по согласованию кандидатов на округа.

"Сейчас мы согласовываем мажоритарные округа на предстоящих выборах. Но пока трудно сказать, чем точно закончатся эти переговоры", - сказал Кононенко.

Как недавно писала "Украинская правда", уже несколько недель между командами Петра Порошенко и Арсения Яценюка ведутся переговоры об объединении в единую партию власти.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подтвердил наличие консультаций относительно объединения в общую партию "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко".

Читайте также: Народный фронт Петра Порошенко, или Единая партия власти

Роман Романюк, УП

Темы: БППНародный фронтпартииКононенко
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