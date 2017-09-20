Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 20 вересня на Українській правді.

Про Порошенка в ООН. Президент Петро Порошенко заявив, що Україна потребує допомоги миротворців ООН через збройну агресію РФ проти України. За його словами, миротворча місія повинна допомогти розв'язати конфлікт, а не заморозити.

Також Порошенко заявив, що представники Росії, країни-агресора, не можуть входити у миротворчу місію ООН на Донбасі, оскільки тоді буде порушено головний принцип ООН - неупередженість.

Ще Порошенко запропонував створити міжнародну групу з координації зусиль щодо звільнення Криму від російської окупації.

Про мітинг у Одесі. Під будівлею мерії Одеси, де проходила сесія міськради, сьогоді був мітинг, в якому брали участь близько 500 осіб.

Пізніше там почались сутички між правоохоронцями та активістами, які намались прорватися на засідання міськради.

Про Неллі Штепу. Ленінський районний суд Харкова відпустив із СІЗО обвинувачувану в сепаратизмі екс-мера Слов'янська Неллі Штепу і відправив її під домашній арешт з носінням електронного браслета.

Про Нафтогаз. НАК "Нафтогаз України" і шість її дочірніх компаній, які входять в групу Нафтогаз, подали до Гаазького трибуналу позовну заяву про відшкодування збитків, заподіяних захопленням Російською Федерацією активів групи в АР Крим. Збитки групи Нафтогаз у результаті окупації Криму на сьогодні оцінюються експертами в суму близько 5 млрд доларів, заявляє компанія.

Про Бубку. Французька газета Le Monde підозрює главу Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку в причетності до корупційної угоди. Сам Бубка відкидає звинувачення у причетності до корупційного скандалу в Міжнародному олімпійському комітеті.

Про суддю Кірєєва. Апеляційний суд Києва надав дозвіл на затримання колишнього судді Печерського районного суду Родіона Кірєєва, який судив Юлію Тимошенко.

Про психіатра, який образив учасників АТО. Міністр оборони Степан Полторак відсторонив від посади начальника клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталя полковника Олега Друзя після його слів про потенційні психологічні загрози для екс-учасників АТО.