Армійці у Калинівці закупили протипожежне обладнання у сумнівної фірми

Впродовж 2017 року військова частина А1119 у Калинівці уклала 12 контрактів на 2,062 мільйона гривень на протипожежні послуги.

Така інформація міститься у системі публічних закупівель Prozorro.

Останні тендери на протипожежне обладнання для цієї в/ч виграло ТОВ "Торгівельно-виробниче підприємство "Астек". Наприклад, такі угоди укладено 11 вересня (на 2 одиниці техніки) і 19 червня (на 6 одиниць техніки), а 9 серпня з "Астек" домовилися про закупівлю 29 одиниць протипожежного, рятувального та захисного обладнання.

Також 10 серпня військова частина уклала угоду на постачання протипожежного, рятувального та захисного обладнання з приватним підприємством "Атемлюфт-газ техніка" (4 штуки).

Крім того, у серпні й липні в/ч А1119 замовила вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій у ТОВ "Експертно-технічний центр протипожежного захисту".

Компанія "Астек" у попередні роки засвітилася на неякісній продукції на тендері у Харкові

Зокрема, у 2014 році КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" уклало з ТОВ ТВП "Астек" кілька угод про придбання спецавтомобілів на загальну суму 5,14 млн грн. Зокрема, за гідравлічний автопідіймач із висотою підйому 28 м "Астек" отримала 2 287 080 грн.

Після отримання коштів "Астек" закупило 7 із 8 необхідних автомобілів, які не відповідали умовам документації закупівель, а саме: не були спеціального призначення, з ознаками використання, з пробігом, а гідравлічний автопідіймач узагалі не надійшов на призначенням.

Прес-офіцер Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра також стверджує у Facebook, що на склад у Калинівці виділяли у 2015 році 600 тисяч гривень, у 2016 році – 2 мільйони гривень, у 2017 році – 6 мільйонів гривень.

"Уже після Балаклеї (вибухів на складі в/ч – ред.) знайшлось ще +19 млн гривень, але їх з бюджету ніхто поки не отримав", – додав він.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи, горіло 4 будинки. Із зони ризику евакуйовано вже понад 30 тисяч людей.

Попередньо відкрито провадження щодо "диверсії".

Імовірно, причиною пожежі на складах боєприпасів у Калинівці міг стати безпілотний літальний апарат.

За цей рік це вже третій випадок вибухів на військових складах.

У ніч на 23 березня почалися вибухи на складах військової частини А1352, що поблизу міста Балаклія Харківської області. Пожежу гасили декілька днів, а наслідки долають досі. Тоді також говорили про диверсію і безпілотник.

А 22 вересня горів склад військової техніки поблизу Новоянисоля Донецької області. Причиною пожежі вважають підпал

Олена Рощенко, УП