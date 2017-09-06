Януковичу й Лавриновичу оголошено підозру – Луценко

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Середа, 6 вересня 2017, 09:55

Екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу повідомили про підозру у захопленні влади.

Про це інформує генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook вранці 6 вересня.

Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу щодо "конституційного перевороту" 2010 року, який призвів до захоплення державної влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента України за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту і уряду, йдеться у повідомленні.

"На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 КК України екс-президенту Януковичу та екс-міністру юстиції Лавриновичу у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради – зміни чинної Конституції через внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації", – написав Луценко.

Теми: Янукович Лавринович Конституція Генпрокуратура Луценко
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