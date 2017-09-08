Клімкін: кремлівський варіант залучення миротворців – шизофренія

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав кремлівський варіант залучення миротворців на Донбас маніпуляцією і політичною шизофренією.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Це очікувана маніпуляція", - сказав Клімкін.

За його словами, Росія прагне до визнання підтримуваних нею терористів і легалізації своєї колонії на окупованій частині Донбасу.

"Спроба розмістити миротворців тільки уздовж лінії зіткнення – це вже реальний шлях до заморожування існуючої ситуації. Тобто тут бачимо прагнення Росії легалізувати свою колонію, свій протекторат на окупованій частині Донбасу", - сказав Клімкін.

Він додав, що в ініціативі Путіна вбачає також "елемент своєрідної політичної шизофренії".

"Москва нібито декларує прагнення допомогти ОБСЄ, місії СММ (Спеціальна моніторингова місія - ред.). Але як? Розмістивши миротворців тільки уздовж лінії розмежування! Це ж навпаки, тільки ускладнить роботу СММ, тому що не можна мати дві місії з різним територіальним мандатом", - сказав Клімкін.

Він додав, що Україні і країнам-членам ООН все добре зрозуміло, адже в практиці ООН ніколи не було, щоб надавалася підтримка агресії.

За словами Клімкіна, проект резолюції, який Росія внесла до Ради безпеки, не підтримав ніхто.

"Думаю, моїм колегам прекрасно зрозуміло, на що спрямована зазначена російська "ініціатива". Це свідома спроба спотворити те, що напрацьовано в контексті наших зусиль видавити Росію з Донбасу", - підсумував Клімкін.