ЗМІ: Причетні до відмивання грошей Міноборони посадовці "Трейд Коммодіті" втекли

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Четвер, 12 жовтня 2017, 03:52

Підозрювані в причетності до розкрадання 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Коммодити" (Кам'янське), яке перемогло в тендері, втекли.

Про це, посилаючись на джерело в правоохоронних органах, повідомляють Українські новини.

"Вони всі втекли, на жаль", - сказав він.

За його словами, ймовірно, їм вдалося сховатися, оскільки хтось "злив" інформацію про те, що готується спецоперація Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо затримання фігурантів.

Як відомо, в середу детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

Згідно з повідомленням НАБУ, мова йде про корупційну схему з розтрати державних коштів в сумі понад 149 млрд гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України.

Пізніше керівник САП Назар Холодницький повідомив про ще два підозри.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті" і готовий співпрацювати із НАБУ.

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Теми: Міноборони корупція
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