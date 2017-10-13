Відтепер на телебаченні діють квоти на україномовний продукт

Закон, що зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менше 75% ефіру державною мовою, набув чинності.

Закон було опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 13 червня і набув чинності через 4 місяці від дня опублікування, нагадують "Українські новини".

Відповідно до документа, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій, які здійснюють ефірне або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі, фільми і новини, виконані державною мовою, повинні становити не менше 75% загальної тривалості передачі та фільмів у кожному з проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.

Телерадіокомпанії місцевої категорії мовлення повинні транслювати не менше 60% ефіру українською мовою.

Телекомпанії, які відповідно до ліцензії мовлять мовами корінних народів України, незалежно від категорії мовлення забезпечують сумарний тижневий обсяг телемовлення державною мовою і мовою корінних народів в обсязі не менше 75%, при цьому не менше 30% - на державному.

Телекомпанії здійснюють трансляцію фільмів і передач, які не є їхнім власним продуктом, виключно державною мовою, за винятком фільмів і передач (крім дитячих і анімаційних), створених до 1 серпня 1991 року.

При цьому фільми і передачі, трансляція яких допускається не українською мовою, субтитрируються державною мовою.

Передача вважається виконаною українською мовою, якщо всі виступи (репліки) дикторів передано українською.

При цьому допускається використання інших мов без дублювання й озвучування при репортажах із місця подій (крім мови та реплік репортерів), коментарях гостей передач, музичних кліпах, які містять текстовий супровід, і в творах мовами корінних народів України.

За невиконання вищевказаних вимог телерадіокомпанія оплачує штраф у розмірі 5% загальної суми ліцензійного збору.

Квоти не застосовуються до телекомпаній іноземного мовлення; телекомпаніям, які показують науково-просвітительські передачі офіційними мовами Європейського Союзу; телерадіокомпаніям, які здійснюють радіомовлення; телеканалам, освітні програми яких спрямовані виключно на вивчення іноземних мов.

Протягом першого року з моменту набрання законом чинності програми і передачі, які повністю або частково створені телерадіоорганізацією, зараховуються в частину виконаних державною мовою.

Як відомо, 23 травня Верховна Рада зобов'язала загальнонаціональні телеканали транслювати не менше 75% ефіру державною мовою, а 6 червня президент Петро Порошенко схвалив відповідний закон