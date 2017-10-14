Турчинов: Український “Скіф” може знищити будь-яку бронетанкову техніку
Секретар Ради нацбезпеки і оборони заявив про успішні випробування українського протитанкового ракетного комплексу "Скіф".
Про це повідомила прес-служба РНБО.
У повідомленні зазначається, що випробування проходили в Україні та за кордоном. Зокрема, "Скіф" пройшов успішні випробування в умовах надвисоких температур у пустелі.
За словами Турчинова, бойова частина комплексу "показала унікальний результат, пропалюючи броню товщиною до 1 метра".
"Тобто в світі немає бронетанкової техніки, яку б не можна було знищити українським "Скіфом", - додав він.
Окрім того, Турчинов стверджує, що комплекс здатен вражати цілі на відстані 5,5 км.
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