Турчинов: Український “Скіф” може знищити будь-яку бронетанкову техніку

Секретар Ради нацбезпеки і оборони заявив про успішні випробування українського протитанкового ракетного комплексу "Скіф".

Про це повідомила прес-служба РНБО.

У повідомленні зазначається, що випробування проходили в Україні та за кордоном. Зокрема, "Скіф" пройшов успішні випробування в умовах надвисоких температур у пустелі.

За словами Турчинова, бойова частина комплексу "показала унікальний результат, пропалюючи броню товщиною до 1 метра".

"Тобто в світі немає бронетанкової техніки, яку б не можна було знищити українським "Скіфом", - додав він.

Окрім того, Турчинов стверджує, що комплекс здатен вражати цілі на відстані 5,5 км.