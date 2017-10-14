Турчинов: Украинский "Скиф" может уничтожить любую бронетанковую технику

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил об успешных испытаниях украинского противотанкового ракетного комплекса "Скиф".

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

В сообщении отмечается, что испытания проходили в Украине и за границей. В частности, "Скиф" прошел успешные испытания в условиях сверхвысоких температур в пустыне.

По словам Турчинова, боевая часть комплекса "показала уникальный результат, прожигая броню толщиной до 1 метра".

"То есть в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было бы уничтожить украинским "Скифом", - добавил он.

Кроме того, Турчинов утверждает, что комплекс способен поражать цели на расстоянии 5,5 км.