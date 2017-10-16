Націоналісти заявили, що взяли вертолітний майданчик Януковича під свій контроль

Представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" заявили, що взяли будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві під свій контроль.

Про це йдеться у заяві Нацкорпусу, яку оприлюдено у Facebook ввечері 16 жовтня.

"Нацкорпус, Свобода та Правий сектор вимагають негайної націоналізації вертолітного майданчика Януковича. Вимагаємо негайно зупинити "невизначений статус" цієї споруди", - йдеться у заяві.

Також у заяві проголошуються вимоги - повернути будівлю у державну власність, провести відкритий конкурс щодо цільового призначення споруди, провести незалежну та відкриту оцінку всього комплексу, включаючи вартість землі та ін., а також "запровадити дієвий механізм, за яким вкрадені кошти, вкладені у будівлю, почнуть приносити користь громаді".

"Ми повернемо контроль над будівлею лише державній установі під контролем київської громади", - заявили націоналісти.

У прес-службі ВО "Свобода" УП підтвердили інформацію про те, що активісти національних рухів перебувають на вертолітному майданчику Януковича та вимагають "націоналізувати будівлю".

"Там перебуває достатня кількість людей для того, щоб тримати облогу будівлі.... Учасники самі викликали поліцію на місце події, але представники правоохоронних органів так і не з'явилися", - повідомили у прес-службі "Свободи".

Українська правда