У "Правому секторі" заявили, що затриманий в РФ активіст давно не їхній

600 переглядів
Середа, 18 жовтня 2017, 11:45

Затриманий у Росії українець Роман Терновський, якого Слідчий комітет РФ називає активістом "Правого сектора", таким вже давно не є.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив прес-секретар ПС Артем Скоропадський.

За його словами, Тернівський ніколи до лав партії не входив, проте приблизно протягом одного року був прихильником політсили.

Скоропадський підкреслив, що близько року тому "Правий сектор" втратив будь-який зв'язок з активістом.

Як повідомлялося, у середу Слідчий комітет Російської Федерації заявив про затримання Тернівського в Ростовській області.

Його звинувачують в активній діяльності на користь "Правого сектора", який у Росії визнаний екстремістською організацією.

Євген Кізілов, УП

Теми: Правий сектор Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СКР заявляє, що затримав "правосека" у Ростовській області 18 жовтня 2017, 09:40
Порошенко: захоплення вертолітного майданчика веде до отаманщини 17 жовтня 2017, 14:05
Попри заяви ГПУ, націоналісти не залишають вертолітний майданчик Януковича 17 жовтня 2017, 12:04
powered by lun.ua
Головні новини
Бойовики удвічі збільшили кількість обстрілів на Донбасі – СЦКК
Парубій закликав мітингувальників розблокувати Раду
СКР заявляє, що затримав "правосека" у Ростовській області
Хроніка 18 жовтня. Комбати проти серіалів та переговори по-українськи
Усі новини
відео

Камінг-аут. Він пережив катування в чеченській тюрмі

прикраси

11 українських брендів значків

сім'я

5 кроків, щоб ваш шлюб став міцніше