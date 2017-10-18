У "Правому секторі" заявили, що затриманий в РФ активіст давно не їхній

Затриманий у Росії українець Роман Терновський, якого Слідчий комітет РФ називає активістом "Правого сектора", таким вже давно не є.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив прес-секретар ПС Артем Скоропадський.

За його словами, Тернівський ніколи до лав партії не входив, проте приблизно протягом одного року був прихильником політсили.

Скоропадський підкреслив, що близько року тому "Правий сектор" втратив будь-який зв'язок з активістом.

Як повідомлялося, у середу Слідчий комітет Російської Федерації заявив про затримання Тернівського в Ростовській області.

Його звинувачують в активній діяльності на користь "Правого сектора", який у Росії визнаний екстремістською організацією.

Євген Кізілов, УП