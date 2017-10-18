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В "Правом секторе" заявили, что задержанный в РФ активист давно не ихний

Среда, 18 октября 2017, 11:45

Задержанный в России украинец Роман Терновский, которого Следственный комитет РФ называет активистом "Правого сектора", таковым уже давно не является.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь ПС Артем Скоропадский.

По его словам, Терновский никогда членом партии не был, однако был сторонником политсилы примерно в течение одного года.

Скоропадский подчеркнул, что около года назад "Правый сектор" утратил какую-либо связь с активистом.

Как сообщалось, в среду Следственный комитет Российской Федерации заявил о задержании Терновского в Ростовской области.

Его обвиняют в активной деятельности на благо "Правого сектора", который в России признан экстремистской организацией.

Євген Кізілов, УП

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Темы: Правый секторРосcия
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